L'ACTUALITE AU CIPCRE

Du 11 au 28 janvier : Atelier de planification opérationnelle du CIPCRE-BENIN à Akpro-Missérété Du 17 Janvier au 03 Février : Suivi des activités par le Directeur Général au CIPCRE -Bénin. 22 janvier : Lancement officiel et atelier de réflexion avec les partenaires à Porto – Novo. Janvier : Planification annuelle des activités de la Direction générale et du CIPCRE- Cameroun. Janvier-Avril : Développement d’un programme radio « Ecole des parents » sous le thème « Etre Parent Autrement »à Bafoussam, Yaoundé, Bamenda, Foumban, Foumbot. Janvier- Avril : Promotion des établissements scolaires sûrs pour les enfantsàBafoussam, Yaoundé, Bamenda, Foumban, Foumbot. Janvier, Avril, Juin, Septembre, Novembre : Organisation des Convergences des enfants dans les zones du projetà Bafoussam, Yaoundé, Bamenda, Foumban, Foumbot. Janvier- Octobre : Déploiement des mécanismes de protection des enfants dans les hôtels, bars et circuits en collaboration avec le MINTOUR et le Syndicat nationalà Bafoussam, Yaoundé, Bamenda, Foumban, Foumbot. Janvier- Novembre : Organisation des ateliers départementaux pour Magistrats et FMO à Bafoussam, Yaoundé, Bamenda, Foumban, Foumbot. Janvier-Décembre : Plaidoyer auprès des détenteurs d’enjeux pour l’adoption de la proposition de la réforme des lois sur la répression des infractions sexuelles et sexistes faites aux enfants à Bafoussam, Yaoundé, Bamenda, Foumban, Foumbot. Janvier-Décembre : Organisation de 5 Ateliers de renforcement des capacités sur l’écoute active à Yaoundé 2, 5 et 6, Bafoussam, Bamenda et Fundong. Janvier-Février : Organisation de l’Assemblée constitutive des observatoires des rites de veuvage. 20 Février : Tenue de la 1èresession ordinaire de l’AM à Akpro-Missérété. Février : Organisation d’une session de formation des marabouts et leaders dans les communautés musulmanes à Foumbot. Février : Sensibilisation et formation des responsables et leaders de groupes dans les établissements scolaires (directeurs d’école ; APPS ; leaders de clubs et présidents de coopérativesà Bafoussam 3, Foumbot, Bamenda, Fundong. Février : Organisation des ateliers départementaux de renforcement des capacités des acteurs de la chaîne d’intervention judiciaireau Centre et Nord-Ouest. Février-Mars : Plaidoyer auprès des communes pour la désignation d’un ombudsman et renforcement de leurs capacitésà Yaoundé 2, 5 et 6, Bamenda et Foumbot. Février- Mars : Soutien des initiatives de prévention et d’accompagnement des chaînes d’acteursà Bafoussam, Yaoundé, Bamenda, Foumban, Foumbot. Février- Mai : Suivi-accompagnement des relais formésà Bafoussam, Yaoundé, Bamenda, Foumban, Foumbot. Février-Juin :Capitalisation des bonnes pratiques auprès des officiers d’état civil et élus locauxà Bafoussam, Yaoundé, Bamenda, Foumban, Foumbot. Février- Décembre : Vulgarisation et suivi de l’application des arrêtés et notes de service pris à Bafoussam, Yaoundé, Bamenda, Foumban, Foumbot. Février-Mars : Ateliers d’élaboration du code coutumier des rites de veuvage à Balengou. 1er Mars : Réunion de coordination CIPCRE-Cameroun. Mars : Lobbying auprès des responsables des FMO à Yaoundé et Bamenda. 1er au 08 mars : Organisation des activités liées à la Journée Internationale de la Femme à Bafoussam. 8 et 15 mars : Célébration de la JIF 2016 à Bonou et Adjohoun 15 Mars : Signature du Contrat Vert avec l’Ecole Publique de Bujong à Bafut. Mars-Avril : Promotion auprès des maraîchers des alternatives aux pesticides de synthèse à Bamendjo, Baham, Bapa, Bahouan et Bahouoc. Mars - Mai : Soutien des initiatives de protection de l'environnement dans 8 nouveaux établissements scolaires (Contrat vert) dans l’ouest et le Nord-Ouest. Mars - Mai : Sensibilisation et formation de la communauté éducative sur des thématiques relatives à la protection de l'environnement et aux changements climatiques au lycée technique de Bamendjo, au lycée technique de Bahouan, à l’école publique de Bahouan Centre, à l’école publique de BahouocTchoutap, à l’école publique de Bapa centre, à l’école bilingue de Bapa, et à l’école publique de Banka Baham. Mars - Octobre: Organisation des espaces de promotion des publications du CIPCRE à Bahouan et Bapa. Mars - Octobre: Promotion et soutiende la création, de l’extension et de la gestion des espaces boisés, des raphiales et des palmeraiesà Bahouoc, Bafut et Bahouan. 03 au 17 Avril : Formation en développement holistique des Pasteurs (Béninois et Français) par le DG en collaboration avec le DEFAP et l’EPMBau BENIN. 04 Avril : Réunion de coordination CIPCRE-Cameroun. 06, 07, 08 Avril : Bureau du SECAAR à COTONOU. 26 au 28 Avril : Participation de la délégation béninoise au CA, à l’AG et à l’inauguration du siège du CIPCRE à Bafoussam. Avril, juillet : Renforcement des capacités des membres des Familles Témoins Démunies (FTD) sur la sexualité et le dialogue avec leurs enfants dans les Arrondissements centraux. Avril, Juin, Octobre : Explication des versets coraniques et hadiths aux leaders musulmans dans 20 villages pilotes. Avril : Organisation de 3 sessions de formation des prêtres, pasteurs et autres leaders des communautés de foi chrétienneà Yaoundé 2 et 5, Bafoussam. Avril-juin : Facilitation de la mise sur pied de 2 nouveaux comités interreligieux dans 2 Villages Pilotes Bahouan et Bahouoc. 8 au 9 Avril : Formation des membres du club théâtre en techniques de théâtre pour la paix au lycée de Bapa. 11 Avril : Atelier de mise en place d’un partenariat entre le CIPCRE, le SECAAR, DM-échange et Mission et l’EPMBau BENIN. 14 Avril : Signature d’une convention de partenariat entre le CIPCRE et le Centre SONGHAÏau BENIN. 26 avril : Tenue du C.A. du CIPCRE sortant au Centre Climatique de Bandjoun. 27 Avril : Tenue de l’AG du CIPCRE au Centre Climatique de Bandjoun. 27 Avril : Tenue du C.A entrant au Centre Climatique de Bandjoun. 28 Avril : Inauguration du Siège et 25éme anniversaire du CIPCRE. Avril-Mai : Formation des personnes relais des 6 Villages Pilotes sur les techniques d’animation et communication (module 3) à Bapa, Baham, Bahouan, Bahouoc, Bamendjo et Bafut. Avril et Mai : Formation des membres de l’observatoire des rites de veuvage. Avril-Mai- Sept-Octobre : Vulgarisation auprès des populations des méthodes durables de gestion, de restauration et de conservation des terres agricoles (compostage, déjections animales, Agroforesterie) dans 06 villages pilotes. Avril- Décembre : Mise sur pied et accompagnement des points d’écoute dans les quartiersà Bafoussam, Yaoundé, Bamenda, Foumban, Foumbot. 03 Mai : Réunion de coordination CIPCRE-Cameroun. 11 Mai : Formation sur la mauvaise manutention des pesticides et engrais de synthèse et la fabrication des bios pesticides à Bafut. 16 Mai : Premier rencontre avec les personnes relais pour présenter la stratégie village pilote et le rôle des personne relais à Bamenda. 17 Mai : Formation sur la gestion des ordures en milieu scolaire au CES de Bawum à Bafut. 19 mai : Représentation théâtrale de la troupe d’intervention mobile (TIM) avec le club théâtre du lycée de Poumdze de Baham. 23 Mai : Formation des personnes relais sur techniques de communication et animation à Bafut. 26 mai : Assemblée Générale du ReSPES à Abomey-Calavi. 27 mai : Installation du point focal genre de Dangbo. 31 mai : Atelier de réflexion et d’échange avec les acteurs judiciaires sur les bonnes pratiques d’application du cadre juridique de lutte contre les discriminations sexistes et les violences sexuelles faites aux femmes. Mai : Rencontre de suivi et de partage d’expérience avec les leaders et délégués de classe dans les villages pilotes. Mai – Juin – Octobre - Décembre : Campagne de Mobilisation Interreligieuse (MIR) à Porto-Novo, Akpro-Missérété, Vallée de l’Ouémé. 1 au 15 Juin : Lancement dans les villages pilotes dans les quatre villages pilotes : Gnanhouizounmè, Houédo – Wo, Késsounou, Kom’dè. 2 et 3 Juin : Participation du CIPCRE-Bénin à la célébration de la Journée Mondiale du Tourisme Responsable et Solidaire à Grand-Popo au Bénin. 06 Juin : Réunion de coordination CIPCRE-Cameroun. 06 et 07 Juin : 3ème journée Villages pilotes au CIPCRE-Cameroun. 08 au 09 Juin : Evaluation de la mise en œuvre de la stratégie des personnes relais au CIPCRE-Cameroun. 10 Juin : Représentation théâtrale de la troupe d’intervention mobile (TIM) au avec le club théâtre du lycée de Bahouan. 18 Juin : 1ère Journée champêtre de l’AM à Akpro-Missérété. 20 au 28 juin : Accueil mission de suivi d’Elisabeth Munsch de KiRA. 27 juin au 22 juillet : Mission de Susanne SOUARE Michel au CIPCRE-Cameroun. 29 juin : Réunion du groupe de travail : Violence basée sur le Genre à Yaoundé. 30 juin : Installation du point focal Genre de Ouaké. Juin : Soutien des maraîchers pour l’acquisition des intrants et semences adaptées à leur environnement écologiqueà Baham, Bamendjo, Bafut, Wum. Juin : Organisation des rencontres d'échanges au profit des Personnes Relais de la thématique coopération interreligieuse. Juin : Appui aux maraichers de Bafut. Juin : Construction d’une pépinière pour la production de bananier plantain à Bafut. Juin : Plantation des arbres autour du foyer traditionnel de Bawum à Bafut. Juin : Atelier de réflexion sur la gestion des bas-fonds à Bafut. Juin : Lancement du projet d’humanisation des rites de veuvageà Bamena. Juin : Rencontre d’échanges avec 15 responsables des administrations déconcentrées de l’Etat nationales/régionales à Porto-Novo. Juin : Une journée officielle par an en faveur de l’enfant avec des sensibilisations de grande envergure envers un public nombreux et des plaidoyers en direction des services étatiques chargés de la protection des enfants (JEA) à Aguégués. Juin - Juillet : Création et accompagnement des réseaux des comités de vigilance. Juin-août-septembre : Evaluation finale du projet RICAPE-Donga et élaboration d’un nouveau projet à Djougou, Bassila. Juin-octobre : Mission d’appui et de suivi Directeur National du Benin à Djougou. Juin - Octobre : Préparation et animation des émissions interactives sur des sujets en lien avec les thématiques du CIPCRE dans les radios communautaires qui couvrent les VP à Baham, Bangangté. 04 Juillet : Réunion de coordination CIPCRE-Cameroun. Juillet : Appuis aux chaînes d’acteurs pour l’élaboration de leur charte de fonctionnementà Bafoussam, Yaoundé, Bamenda, Foumban, Foumbot. Juillet : Cérémonies de présentation des codes coutumiers dans les villages. Juillet : Tenue de la 2ème session ordinaire de l’AM à Akpro-Missérété. Juillet : Lancement des sessions de formation des cibles de PAdaClim-Bénin dans les villes de Porto Novo, Akpro-Missérété, Bonou, Dangbo, Adjohoun, Aguégués. Juillet : Evaluation externe du projet RICAPE-Ouémé dans les villes de Porto Novo, Akpro-Missérété, Bonou, Dangbo, Adjohoun, Aguégués. Juillet-Août : Ateliers d’imprégnation des comités de vigilance àBafoussam, Yaoundé, Bamenda, Foumban, Foumban. Juillet-Août : Capitalisation des bonnes pratiques auprès des Leaders traditionnels et religieux à Bafoussam, Yaoundé, Bamenda, Foumban, Foumbot. Juillet - Novembre : Sessions ordinaires de l’Assemblée de Zone à Djougou. 1erAoût : Réunion de coordination CIPCRE-Cameroun. 08 au 31 Août : Mission du Directeur Généralen Europe. Août : Accompagnement des personnes relais dans l’organisation des rencontres de partage d’expériences en cultures maraîchères à Baham, -Bamendjo,Bafut. Août : Formation en technique d’élevage de poules localesà Bahouan, Bahouoc, Bamendjo, Bafut. 21 Septembre : Marche pour la paix dans les villages pilotes à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la paix. 21 Septembre : Prière interreligieuse à l’occasion de la journée internationale de la paix à Bafoussam. Septembre : Atelier de partage d’expérience entre les membres des observatoires des rites de veuvage. Septembre : Signature avec la Dynamique Islamique JPSC d’une convention de collaboration avec le CIPCRE. Septembre : Formation sur les thématiques en lien avec la démocratie au profit des étudiants des universités de Dschang, Bangangté et Mbouo. Septembre : Suivi des activités de production du macabo/manioc àBahouan, Bahouoc, Bamendjo, Baham, Bapa. Septembre-Décembre : Lobbying auprès des autorités administratives locales pour la prise d’arrêtés en vue de la protection des enfants contre les DS et VSà Bafoussam, Yaoundé, Bamenda, Foumban, Foumbot. 03 Octobre : Réunion de coordination CIPCRE-Cameroun. 06 au 18 Octobre : Deuxième mission de suivi du DG au CIPCRE- Bénin. 11 Octobre : Journée Internationale de la Jeune Fille à Komdè et Partago. 19 au 21 Octobre : Atelier de finalisation du Manuel du SECAAR à Porto-Novo. 24 au 26 Octobre : Bureau du SECAAR à Porto-Novo. Octobre : Atelier de formation d’un jour avec 35 fonctionnaires des services déconcentrés de l’Etat au niveau communal (PNPE et Code de l’Enfant béninois) au Siège du CIPCRE-Bénin. Octobre : Communication sur la charte de bonnes pratiques par le canal des radios locales à Djougou, Bassila, Ouaké, Copargo. Octobre - Novembre- Décembre : Travaux de reddition des comptes de l’année 2016 et du triennat 2014, 2015 et 2016 à Djougou et Porto-Novo. Octobre : Atelier de formation sur les techniques de théâtre principalement en faveur des nouveaux membres de la TIM. Octobre : Rencontre d’échanges et partage d’expériences au profit des comités interreligieux et des membres des DJPSC des villages pilotes à Bafoussam. Octobre : Atelier EPRACC à Bafut. Octobre- Novembre : Assistance judiciaire aux enfants victimes à Bafoussam, Yaoundé, Bamenda, Foumban, Foumbot. Octobre- Novembre : Forums d’échanges entre jeunes et adultes sur les sujets qui les opposent dans les villages pilotes. Octobre- Novembre : Réunions de coordination du programme Droits des enfantsà Bafoussam, Yaoundé, Bamenda, Foumban, Foumbot. Octobre : Appui matériel en séchoir et petit matériel de transformation et conditionnement aux producteurs de plantes médicinalesà Bapa, Bamendjo, Bafut. Octobre : Formation en techniques de récolte, séchage, transformation et conditionnement des plantes médicinalesà Baham, Bafut. 1er Novembre : Réunion de coordination CIPCRE-Cameroun. 15 et 16 Novembre : 4ème journée Villages pilotes au CIPCRE-Cameroun. 22 au 24 novembre : Bilan du second semestre et bilan annuel au CIPCRE-Cameroun. Novembre : Formation des enseignants sur l’écoute active. Novembre : Formation des enseignants des établissements primaires et secondaires des villages pilotes sur l’écoute active. Novembre : Formation au profit des Personnes Relais sur la gestion non violente des conflits. Novembre : Présentation du projet Afrique Avenir. Novembre : Rencontre annuelle de plaidoyer et/ou d’auto-évaluation avec 30 autorités communales des 6 communes cibles au Siège du CIPCRE-Bénin. Novembre - décembre : Fin du projet et planification d’une nouvelle phase au Siège du CIPCRE-Bénin. 8 Décembre : Célébration de la journée mondiale pour le climat à Dangbo. Décembre : Assises du personnel à Akpro-Missérété. Toute l’année : Production des outils de prévention (nouvelles affiches ; vidéo de sensibilisation ; livrets de sensibilisation ; nouvelles bandes dessinéesà Bafoussam, Yaoundé, Bamenda, Foumban, Foumbot.)

Ateliers d’imprégnation des officiers d’état civil et élus locauxà Bafoussam, Yaoundé, Bamenda, Foumban, Foumbot.

Ateliers de formation des leaders traditionnels et religieux pour l’appropriation des textes harmonisés à Bafoussam, Yaoundé, Bamenda, Foumban, Foumbot.

Appuis aux familles nécessiteuses des victimes pour le démarrage des AGR à Bafoussam, Yaoundé, Bamenda, Foumban, Foumbot.

Assistance médicale et psychologique aux enfants victimesà Bafoussam, Yaoundé, Bamenda, Foumban, Foumbot.

Soutien aux projets de vie des enfants victimes : apprentissage, scolarisation, coachingà Bafoussam, Yaoundé, Bamenda, Foumban, Foumbot.

Voyages d’échanges entres les enfants victimesà Bafoussam, Yaoundé, Bamenda, Foumban, Foumbot.

Lobbying auprès des acteurs judiciaires pour l’intégration de la chaine à Bafoussam, Yaoundé, Bamenda, Foumban, Foumbot.

Production des outils de visibilité pour les chaines d’acteursà Bafoussam, Yaoundé, Bamenda, Foumban, Foumbot.

Ateliers de recyclage des membres des chaînes sur les standardsà Bafoussam, Yaoundé, Bamenda, Foumban, Foumbot.